Secoloditalia.it - Soap opera M5S, Grillo provoca con la lettera a Schlein: “Conte leader giusto per il Pd”. E Conte abbocca

Leggi su Secoloditalia.it

Lainviata da Beppea Ellyper parlargli di Giuseppeè una “di referenze” per raccomandarlo comedel Pd: “È la persona giusta”, scrive il fondatore. A rendere noto ilnuto della missiva, inizialmente top secret, è stata l’agenzia di stampa Adnkronos. Nel testoironizza sul trasformismo die sul fatto che “ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal Movimento 5 Stelle al Pd, contribuendo in modo significativo al rafforzamento della vostra base elettorale”. Dunque, i dem dovrebbero “considerare la generosità e l’abnegazione di” nei loro confronti.Ladi: “è la persona giusta per guidare il Pd”La mossa diarriva mentre gli iscritti M5S sono intenti a votare nuovamente le modifiche statutarie, dopo la sua opposizione al voto avvenuto in occasione dell’Assemblea costituente Nova, che aveva decretato, tra l’altro, la cancellazione della figura del garante.