Lettera43.it - Siria, gruppi anti-Assad in azione anche a sud: Damasco stretta tra i ribelli

Mentre prosegue da nord l’avanzata dei jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham(Hts) e delle fazioni alleate-regime, la capitalenasi trova a essere minacciatada sud:nella parte meridionale hanno infatti preso il controllo di un’importante base militare governativa nella provincia di Daraa, città poi presa. A Suwayda, a maggioranza drusa, c’è stato un passaggio di consegne tra le forze governative in ritirata e le autorità locali. E adesso, per loro stessa ammissione, puntano sulla capitale della. Esattamente come iinda nord.Caccia russi in, ma da nord iavanzanoVani i tentativi dell’esercitono, con il supporto dei caccia russi, di fermare iche stanno avanzando da nord. Attacchi aerei hanno colpito il ponte autostradale Al-Rastan, che collega Hama e Homs, ma i jihadisti sono riusciti comunque a raggiungere quest’ultima città, per abitla terza della