Sarafine, ad un anno dalla vittoria di 'X Factor', esce il suo primo ep 'Un trauma è per sempre'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Al contrario di tutti i suoi predecessori, ha scelto di aspettare unsuadi ‘X2023 ed oggi finalmentesbarca in tutti gli store digitali con il suoprogetto discografico. L’EP, pubblicato da Warner Music Italia, si intitola “Unè per sempre” e contiene 7 tracce che si muovono tra produzioni elettroniche e testi intrisi di storie personali. Parlando dell’appena trascorso e della sua scelta, assolutamente controcorrente, di non pubblicare brani o album appena uscita dal talent di Sky,dice all’Adnkronos: “Sono rimasta, in silenzio, a scrivere la mia narrazione e la mia musica. Per me era molto importante settare una serie di priorità, la prima era andare in tour a far ascoltare la mia musica dal vivo alle persone che mi avevano scoperto durante in programma e incontrare persone che non mi conoscevano, la seconda era avere la possibilità di creare un prodotto discografico che mi rispecchiasse al 100 percento.