Salerno, verifiche dei vigili del fuoco in via Mercanti

Tempo di lettura: < 1 minutoRiprese stamattina intorno alle 9:00 le operazioni di verifica e messa in sicurezza, da parte deidel, delle palazzine in viaa seguito della caduta di calcinacci verificatasi ieri sera e che ha visto coinvolta una passante, fortunatamente senza gravi conseguenze. Dopo la rimozione parziale, da parte del comine, di alcune luminarie, con l’ausilio di un’ A-Trid (cestello elevatore), i caschi rossi stanno verificando le parti alte degli stabili che insistono sui primi metri di vialato piazza Portanova, per permettere di ripristinare la viabilità e permettere ai commercianti di riaprire i battenti.L'articolodeidelin viaproviene da Anteprima24.it.