Movieplayer.it - Rainbow Six: il regista Chad Stahelski spiega il ritardo nello sviluppo del film con Michael B. Jordan

Leggi su Movieplayer.it

, in una nuova intervista, hato perché lodelSix è inrispetto a quanto previsto. Ilha parlato dei ritardi subiti dalla produzione delSix, tratto dal romanzo di Tom Clancy e dai popolari videogiochi. Il protagonista saràB.ed è un sequel di Senza rimorso, il lungometraggio in cui l'attore ha avuto il ruolo di John Kelly, membro dei Navy SEAL. I ritardi nell'adattareSix In un'intervista rilasciata a The Direct,ha dichiarato che il team al lavoro sul progetto si sta concedendo il tempo necessario a realizzarlo nel modo corretto. Ilmaker ha dichiarato "Vogliamo semplicemente realizzarlo nel modo giusto", prima di aggiungere .