Mistermovie.it - Mister Movie | X Factor 2024 vince Mimì, Trionfa nella finale storica a Napoli

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.CarusoLadi Xha incoronatoCaruso come vincitrice assoluta di questa edizione. La giovanissima artista della squadra di Manuel Agnelli ha conquistato il pubblico e i giudici in una serata intensa e ricca di emozioni, priva delle tradizionali manche eliminatorie., a soli 17 anni, è riuscita a distinguersi grazie alla sua voce unica e alla profonda interpretazione dell’inedito Dove si va, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.Con grande emozione,ha ringraziato i suoi fan e i compagni d’avventura, dichiarando: “Grazie raga, ci vediamo sui palchi!”, prima di tornare sul palco per una straordinaria esibizioneche ha emozionato tutti i presenti.La Classifica dellaLa serata si è conclusa con una classifica che ha visto i Les Votives al secondo posto, seguiti da I Patagarri al terzo e Lorenzo Salvetti al quarto.