LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: tra poco la FP1 di Yas Marina, la Ferrari sfida la McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Qualche numero e curiosità sul GP di Abu:– In 10 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position.– In 14 occasioni (93,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.– L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abuè Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella.Va tuttavia rimarcata una singolare inversione di tendenza.– Nelle prime 6 edizioni (2009-2014), il poleman ha vinto solo 1 volta.– Nelle ultime 9 (2015-2023), chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato!10.11 Team con più vittorie: RED BULL (7)Il Drink Team ha primeggiato con Sebastian Vettel (2009, 2010, 2013) e Max Verstappen (2020, 2021, 2022, 2023).Team con più pole position: RED BULL (7)La struttura di Milton Keynes è risultata la più rapida sul giro secco con Sebastian Vettel (2010, 2011), Mark Webber (2013) e Max Verstappen (2020, 2021, 2022, 2023).