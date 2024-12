Thesocialpost.it - Lite tra minorenni a Frosinone, accoltellato un 17enne: è grave

Una violenta rissa tra adolescenti è avvenuta in strada a, culminando in un’aggressione con coltello. Attualmente, un ragazzo di 17 anni è ricoverato in ospedale in condizioni critiche, con gravi ferite all’addome.Leggi anche: Stando alle prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di tre o quattro individui che lo hanno poi inseguito. Nel corso della sua fuga, un autista di un autobus di linea, testimone della scena, ha aperto le porte del mezzo per permettere al ragazzo, originario del Nord Africa, di mettersi in salvo.Dopo l’intervento dell’autista, gli aggressori si sono dati alla fuga. I carabinieri distanno conducendo le indagini per identificare i colpevoli e chiarire le ragioni del conflitto.L'articolotraun: èproviene da The Social Post.