Lanazione.it - Il Twiga di Briatore passa a Del Vecchio. Firmato l’accordo con Lmdv Capital

Forte dei Marmi (Lucca), 6 dicembre 2024 – Il Brand, a cui fa capo anche la storica location di Forte dei Marmi,di mano. Triple Sea Food, gruppo di proprietà di, nelle scorse ore haun accordo per l’acquisizione del 100% del marchio e dei locali di proprietà di Gruppo Majestas, società che fa capo a Flavio. Lo rende noto il family office di Leonardo Maria Del, figlio del patron e fondatore di Luxottica. Il closing dell'operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contrattotra le parti, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso ''made in Italy'' della ristorazione di lusso con proiezione internazionale. L'operazione prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro locationForte dei Marmi,Montecarlo,Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà