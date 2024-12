Justcalcio.com - Il PSG ha sospeso le trattative per il rinnovo del contratto di Donnarumma

2024-12-06 10:58:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia dalla Ligue 1 pervenuta in redazione:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itGianluigista attraversando un periodo difficile con il Paris Saint-Germain. L’arrivo del portiere russo Matvey Safonov, ingaggiato durante la finestra di mercato estiva, insieme ad una serie di prestazioni deludenti, ha messo in dubbio il suo status di numero uno indiscusso della squadra. L’ex portiere dell’AC Milan, spesso criticato per il suo gioco di gambe e la mancanza di fiducia nell’uscita dalla linea, ora deve affrontare una concorrenza diretta che potrebbe avere un impatto significativo sul suo futuro nel club.Secondo quanto riferito da RMC Sport, Leper ildeldi, il cui accordo attuale scade nel giugno 2026, sono state sospese.