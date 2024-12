Gqitalia.it - I 10 migliori film d'animazione del 2024

Quali sono stati id’più belli del? Alcuni vengono già considerati dei capolavori e li troveremo in lizza ai prossimi Oscar, come Flow - Un mondo da salvare e Inside Out 2. Altri, come Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, l’Oscar lo hanno vinto quest’anno. Altri ancora, più di nicchia, sono tutti da scoprire. Come ARF.Non tutti sono pensati per i bambini. Anzi, lo più sono un prodotto per un pubblico adulto. Perché quella dell'è un'arte che apprezziamo in ogni momento della vita e spesso riesca a toccare argomenti che per il cinema classico sono più difficili da gestire.Il ragazzo e l’aironeUn frame del trailer di Il ragazzo e l’aironeIl ragazzo e l’aironeUn altro capolavoro della cinematografia del maestro giapponese Hayao Miyazaki. Il, ispirato al romanzo del 1937 di Genzabur? Yoshino E voi come vivrete?, racconta di Mahito, un ragazzo di 12 anni che, spinto dal desiderio di rivedere la madre deceduta, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti.