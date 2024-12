‘Genio toscano’ a San Francisco | in mostra eccellenze patrimonio manifatturiero

Leggi su Corrieretoscano.it

a San: inUnaper celebrare l’eccellenza deldella Toscana attraverso il racconto di alcune storie di imprese e loro prodotti iconici che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell’innovazione a livello internazionale. Fino al 17 gennaio 2025 negli spazi di Innovit a San, evento espositivo organizzato dalla Regione (giunta e consiglio) in collaborazione con il Consolato generale e l’Istituto Italiano di Cultura ed il supporto di Fondazione Sistema Toscana.“Toscana terra di genio e innovazione, da secoli. Con questa– spiega l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras – abbiamo voluto rappresentare l’essenza del made in Tuscany attraverso alcuni prodotti iconici, conosciuti in tutto il mondo, vere e proprie innovazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia, raccontati in sette tappe inspirate al Silicon Valley mindset.