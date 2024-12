Ilnapolista.it - Gaetano l’anno scorso a Cagliari fu una meteora? Non sta incidendo come tutti si aspettavano (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Gianlucaquest’anno è tornato adopo l’esperienza di 6 mesi nella passata stagione. L’ex Napoli, però, sembra non essere più incisivoprima.non stasiIl Corriere dello Sport scrive:Ildi Nicola va, ma ha una spina nel cuore, Gianluca. Sinora il fantasista ex Napoli non ha incisoci si aspettava eegli stesso avrebbe voluto. Tutto ciò ovviamente in casa rossoblù rappresenta un nodo da sciogliere. Con serenità e tanto lavoro, il tecnico è convinto di riportareai livelli ideali, quelli già mostrati nellocampionato, dove risultò decisivo per la salvezza con 4 gol. Il rendimento del 24enne originario di Cimitile ha convinto Giulini a giocare tutte le carte per riportarlo in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.