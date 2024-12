Oasport.it - Denis Shapovalov si scaglia contro i tifosi italiani: “Insulato per quanto ho detto sul caso Sinner”

Leggi su Oasport.it

Un grande talento sprecato. Non sono pochi i casi nel tennis mondiale di giocatori dotati tecnicamente, non accompagnati dalla dovuta consistenza mentale. È ildel canadese, dotato di un gioco fascinoso, reso ancor più affascinante dal suo essere mancino e dal giocare il rovescio a una mano, gesto ormai sempre più una rarità nelle realtà attuale.Ebbene, il nordamericano si pensava all’inizio della propria carriera che avrebbe potuto ottenere risultati straordinari, ma alla prova dei fatti, ha raggiunto come punta massima del proprio rendimento il n.10 del mondo nel settembre 2020 e negli Slam può vantare una semifinale a Wimbledon nel 2021 e due quarti di finale a livello Major, ovvero negli Australian Open del 2022 e negli US Open del 2020.sta cercando di risalire la corrente e l’affermazione nel torneo di Belgrado al termine di quest’annata può essere un’indicazione positiva.