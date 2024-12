Dc Universe Infinite il servizio per la lettura di fumetti in versione digitale diventa globale!

Leggi su Cinefilos.it

Dc, ilper ladiin!Dc! DC è felice di annunciare che dal 2 dicembre 2024, il suodi abbonamento per ladiinDC(DCUI) espande la propria presenza internazionale. DCUI è quindi disponibile in Italia per tutti i fan dei, che con l’abbonamento Ultra avranno accesso a oltre 30.000 dei loro titoli preferiti di DC in lingua inglese, oltre alla nuova collezione DC GO! di webcomic originali, disponibili in formato dia scorrimento verticale. Inoltre, saranno incluse alcune delle serie più iconiche di DC come Batman: Hush e numeri classici di MAD Magazine, riformattati per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità.