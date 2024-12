Congo che cos’è la malattia misteriosa che colpisce soprattutto i minori | sale l’attenzione in Italia controlli sui voli

Leggi su Open.online

Almeno 140 morti su più di 370 persone colpite, la maggior parte dei decessi ha tra i 15 e i 18 anni, e i sintomi includono febbre, mal di testa, raffreddore e tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Come riporta il Corriere, nel 40% dei casi sono coinvolti bambini sotto i cinque anni. Questo quanto è noto sinora dellache è stata segnalata nella regione di Panzi, a circa 700 km a sud-est della capitale Kinshasa, nella Repubblica Democratica del. Le informazioni sono ancora poche e frammentarie. Ma l’si è già mossa per anticipare qualsiasi scenario: il ministero della Salute ha chiesto agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera «di fare attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per idiretti provenienti dal Paese».La lettera del ministeroNella lettera inviata dal ministero, e revisionata da Ansa, si legge che le autorità locali in stretta collaborazione con quelle internazionali «stano lavorando per verificare la situazione e fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico che sta colpendo il Paese, già recentemente teatro dall’epidemia di mpox».