Lanazione.it - Cinque Terre, tutto pronto per l’illuminazione del presepe di Manarola. Treni speciali per arrivare

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 6 dicembre 2024 – Si rinnova lo spettacolo deldiprotagoniste del Natale con la natività illuminata e, quest’anno, arricchita da una statua colorata dai bambini delle scuole del paese e un’altra raffigurante un soccorso a un escursionista in difficoltà. Sale l’attesa per domenica 8 dicembre quando si accenderanno le luci., si rinnova la tradizione. Ilad accendersi. Il programma delle celebrazioni Per l’occasione, su richiesta di Regione Liguria,talia ha previsto duestraordinari per le. Nel dettaglio, si tratta del treno Regionale 94113 con partenza da Genova Brignole alle 13.10 e arrivo aalle 14.42 (l'arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58). Effettuerà fermate intermedie a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita Ligure-Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.