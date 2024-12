Ilrestodelcarlino.it - Cesena a Bari, Mignani torna da ex . Il rimpianto della A sfiorata

Quella di domani al San Nicola non può essere una partita come tutte le altre per Michele. In quello stadio e con quel pubblico il tecnico bianconero ha condiviso momenti esaltanti ed anche qualche cocente delusione, una su tutte quella maledetta finale playoff del 2023 persa all’ultimo giro di orologio per mano del Cagliari di Claudio Ranieri. Sarebbe però ingeneroso riassumere tutta l’esperienza in terra di Puglia (94 in totale le panchine in biancorosso) del tecnico ligure con quell’unico tragico – ovviamente dal punto di vista sportivo – episodio perché a quell’ultimo passaggio prima dell’approdo nel paradiso in serie A iltargatoci è arrivato dopo una lunga cavalcata cominciata due anni prima nell’infernoserie C. La società biancorossa decise infatti di puntare su di lui, reduce da due anni discreti a Modena, per tentare la risalita in cadetteria.