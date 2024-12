Iltempo.it - Bova supera le star turche. Del Debbio-Formigli, chi vince il duello

Come ogni giovedì sera, gli ascolti e i dati Auditel di ieri 5 dicembre 2024, in prima serata, ruotano attorno alla sfida tra Don Matteo 14 con Raoule Nino Frassica, e la serie turca di Canale5 Endless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Senza contare ildell'approfondimento fra Dritto e Rovescio con Paolo Delsu Rete4 e Piazza Pulita condotto da Corradosu La7. Insidiati dalla Coppa Italia su Italia1 con la vittoria della Lazio per 3 a 1 sul Napoli. Chi avrà vinto? Vediamo subito. Don Matteo ha totalizzato una media di 3.965.000 spettatori pari al 21.6% di share, in lieve calo, mentre Endless Love ha radunato il 12.4% della platea con 2.417.000 appassionati. Su Rete4 Paolo Delcon Dritto e rovescio ha informato 954.000 persone con il 6.