Solo uno su tre usa i bidoncini. Caso rifiuti nei palazzi popolari

Neimeno di un terzo dei nuclei familiari utilizza correttamente il bidoncino con il microchip per la raccolta differenziata. È il dato allarmante diffuso durante l’ultimo consiglio comunale, suscitando perplessità nei gruppi d’opposizione che contestano l’eccessiva tolleranza dell’amministrazione comunale verso chi non rispetta le regole. La questione è stata affrontata di nuovo con un’interrogazione presentata dal gruppo Lega Salvini premier. Il capogruppo Fausto Gambarini ha snocciolato numeri impietosi sulla situazione dei palazzoni tra piazza San Pietro e via 5 giornate e via San Giovanni Bosco. Su un totale di 212 unità residenziali,62utilizzati, mentre su 28 unità commerciali sono 1 bidoncino utilizzato. Da diverse settimane intanto vengono diffuse su pagine social le immagini di cumuli diposizionati all’esterno dei grossi condomini nei giorni della raccolta senza rispettare le modalità fissate per il conferimento.