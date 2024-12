Ilfoglio.it - Quanto può valere un nuovo movimento di Beppe Grillo? Parlano in sondaggisti

Leggi su Ilfoglio.it

“Ho un’idea per il futuro che proporrò dopo”, ha dettodirettamente dal carro funebre nel giardino di casa. E quindi, nemmeno il tempo di capire se la sua destituzione da garante del M5s sarà confermata, archiviare il passato, ecco che già fioccano analisi, stime, rilevazioni per cercare di dare un peso al potenziale nasciturocontenitore politico del comico. Son senz’altro discorsi prematuri, premettiamo, ché i voti sono solo quelli raccolti nelle urne. Ma un suo peso specifico, in grado di incidere sugli equilibri della coalizione,potrebbe avercelo. “E’ evidente che il marchiopuò essere anche più forte del marchio M5s”, dice al Foglio Antonio Noto, il primo a sondare elettoralmente un’ipoteticogrillino. “Rispetto ai sondaggi attuali, che vedono il M5s all’11 per cento, unsoggetto guidato dapotrebbe raccogliere fino a un terzo di quei voti.