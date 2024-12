Prato, un piano triennale dei lavori pubblici da 68 milioni di euro

Leggi su Corrieretoscano.it

– Undeida 68di. È quanto contenuto nel bilancio preventivo del Comune di. Imposte e tributi bloccati e mantenimento dei servizi ai cittadini nonostante quasi un milione didi taglio statale dovuto alla spending review solo per il 2025 (2.4diper i prossimi tre anni), 21.3didedicati al sociale ma senza incrementare aliquote e tariffe, Irpef ferma da anni allo 0.50% – la più bassa in Toscana dopo Firenze – e oltre 68di investimenti in opere pubbliche dal 2025 al 2027, oltre alle opere già programmate e a quelle finanziate dal Pnrr: sono queste le direttrici del bilancio pluriennale 2025-2027 illustrate in Palazzo comunale dalla sindaca Ilaria Bugetti e dall’assessora alle Finanze Cristina Sanzò: l’iter di discussione nelle commisioni consiliari è infatti cominciato il 4 dicemnre per approdare alla votazione in consiglio comunale il 23 dicembre, quindi prima della fine dell’anno, in anticipo rispetto ai consueti tempi di approvazione dei bilanci degli enti locali, in modo da poter rendere subito operativa la manovra già all’inizio dell’anno.