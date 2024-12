Movieplayer.it - Pirati dei Caraibi: si riaccendono le speranze per il ritorno di Johnny Depp?

Leggi su Movieplayer.it

Disney sta ancora lavorando al nuovo film della saga e una delle direzioni che potrebbe prendere prevede ildella sua superstar. L'anno scorso si è celebrato il 20° anniversario didei: La maledizione della prima luna, che ha adattato quella che era una popolare attrazione dei parchi Disney e ha dato il via a una serie di film che hanno incassato complessivamente oltre 4,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, sono passati sette anni da quando l'ultimo capitolo, La vendetta di Salazar, è uscito nelle sale, anche se non sono mancati i tentativi per far decollaredei6 ed eventuali spin-off. Per un po' di tempo non ci si aspettava cheriprendesse il .