Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione intrigante a centro partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:27 L’idea possibile diè di catturare il pedone c5 (sacrificio temporaneo del Nero), ma può anche fondamentalmente giocare di manovra con la Donna sulla colonna b oppure sostenerla con Tb1.12:24 Molto banalmente, adesso tutta l’azione è spostata sul lato di Donna, il lato di Re è temporaneamente fuori dai pensieri di entrambi, è come se fosse una metà diera che, per il momento, possa definirsi inesistente.12:21 Laattuale con le varie possibili idee per i due colori.è sceso solo adesso sotto l’ora e 10 a dis.What’s your prediction now for #pic.twitter.com/XQBULJtD2R— The Khel India (@TheKhelIndia) December 5,12:18non trema, arriva 20. Txa2 21.