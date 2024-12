Nerdpool.it - Just Dance 2025 Edition diventa strumento di sensibilizzazione

Sempre più spesso sentiamo parlare di disturbi legati alla sanità mentale, comprese anche vere e proprie patologie debilitanti come l’ADHD. Questo disturbo evolutivo dell’autocontrollo da deficit di attenzione/iperattività, che include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Specialmente in età evolutiva, esso rende molto complesso l’adattamento all’ambiente e la gestione delle relazioni. In un epoca in cui il tema è quanto mai attuale, anche i videogiochi danno il loro contributo nel delicato processo dicon produzioni piccole come She Could Fly Documentary Escape Game, ma ora anche con grandi produzioni. In, l’ultima edizione del celebre videogioco di ballo targato Ubisoft, è inclusa un’esclusiva coreografia per sensibilizzare sul tema dei disturbi legati all’ADHD.