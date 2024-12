Inter-news.it - Inter, un altro nome dalla Serie A per la difesa. Le soluzioni – TS

Non c’è solo Jaka Bijol tra i candidati per ladell’della prossima stagione. C’è unA e la dirigenza si muove per il futuro, Tuttosport dà i dettagli. NOVITÀ – Jaka Bijol è il candidato numero uno per ladell’. Le condizioni favoriscono l’operazione con l’Udinese, cosa che non succede invece con l’giocatore seguitodirigenza. La società sta monitorando attentamente Pietro Comuzzo, il difensore della Fiorentina e gioiello della squadra di Raffaele Palladino. Sarà difficilissimo intavolare una trattativa con il presidente Rocco Commisso, ma per il classe 2005 si potrebbe fare un’eccezione a livello economico., la situazione inrichiede unvento!SITUAZIONE – Stefan de Vrij ha un contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato, Francesco Acerbi ha rinnovato fino al 2026 ma le sue condizioni fisiche non convincono.