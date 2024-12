Il Natale quando arriva arrivaoggi La mappa delle iniziative in città

Lanazione.it - Il Natale quando arriva, arriva...oggi. La mappa delle iniziative in città

di Mario Ferrari Da oggi ilè ufficialmenteto in: è partito il calendario di, eventi e appuntamenti per allietare le feste a Pisa. Gli eventi, organizzati da Confcommercio - che si è aggiudicata fino al 2027 il bando del Comune da 380mila euro insieme a Fm Allestimenti e Alla Vigna Group - sono stati presentati ieri in SalaBaleari e prenderanno ufficialmente il via alle 16.30,la nota attrice Emanuela Folliero, testimonial delpisano, taglierà il nastro in piazza Vittorio Emanuele. Proprio lì fino al 6 gennaio saranno ospitate 18 baite in legno del Mercatino di, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e articoli da regalo. In Logge dei Banchi, invece, si troverà uno speciale mercatino con 11 caratteristiche baite in legno, oltre alla scenografica Casa di Babbo, dove ogni fine settimana i bambini potranno consegnare le loro letterine a Santa Claus in persona e al suo aiutante elfo.