Il convegno Quella meteora a destra | il caso Fli il processo agli errori le verità di Fini Il testimone a Giorgia

Ci sono momenti in cui la politica smette di essere solo cronaca e torna a farsi storia. La presentazione del librocontro: ildi Futuro e Libertà ai tempi di, a firma Carmelo Briguglio, si è trasformata in uno di questi. La Sala Nassiriya del Senato, gremita e intrisa di un’attenzione palpabile, ha visto alternarsi voci e riflessioni capaci di squarciare il velo che ancora aleggia su una stagione complessa e controversa. Non un, ma un confronto a viso aperto con, dolori e lezioni di un passato che fino ad ora era rimasto quasi inevaso.“Il tempo è il protagonista”: la chiave di Briguglio«Il protagonista del libro è il tempo. Il tempo raffredda le temperature e ci fa vedere il passato in modo diverso», esordisce Briguglio, con una riflessione che subito cattura l’attenzione della sala.