I pacchi Amazon vi arrivano in casa… con il drone! Novità assoluta per l’Italia | funziona così

I droni per le consegne di Amazon si sono alzati in volo per la prima volta nei cieli italiani il 4 dicembre, in Abruzzo, nell'area di San Salvo. Lo ha annunciato la società, che ha spiegato di aver svolto con successo il primo test per le consegne e di voler continuare a collaborare con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari al lancio del servizio il prossimo anno. Il volo di prova è stato realizzato con il nuovo MK-30, "il sistema altamente automatizzato di droni che utilizza il programma di computer vision, all'avanguardia nel settore", come spiegato dalla società. Questo permette ai droni di "spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli", garantendo l'incolumità di persone, animali e proprietà.