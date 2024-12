Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuele Ricci via dal Torino? C’è un fattore che sorride a Moncada

Ilcontinua a muoversi in otticae Moncada monitora: il centrocampista potrebbe davvero lasciare ilè un grande obiettivo della dirigenza delper le prossime sessioni die occhio a unche sorride ai rossoneri. Sì, perché come sottolineato da La Stampa, il contratto del centrocampista di proprietà delscadrà nel 2026. In casa Toro c’è, quindi, la necessità di prolungare l’accordo del classe 2001, per scongiurare situazioni scomode.Il numero uno granata Urbano Cairo, per il momento, ha affermato cheresta ae che non si muoverà a gennaio. Di rinnovo, però, non si è mai parlato e questo potrebbe anche voler dire che la trattativa non è delle più semplici. Il, quindi, resta alla finestra e spera che il contratto del centrocampista non venga rinnovato, così da poter abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, che oggi si aggira sui 40 milioni di euro.