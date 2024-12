Addio a Mario Tessuto, morto l'interprete di 'Lisa dagli occhi blu'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, entrato nella leggenda della musica per aver interpretato il celebre brano, consacrato come uno dei brani simbolo degli anni Sessanta. Si è spento all’età di 81 anni, dopo una lunga malattia, segnata da problemi cardiaci, nella sua casa di Vigevano (Pavia). I funerali si terranno lunedì 9 dicembre ad Albairate (Milano), nella chiesa di San Giorgio, come ha comunicato la famiglia all’Adnkronos. “ha regalato a tutti un pezzo indimenticabile comeinsieme a tanti altri successi”, ha scritto in un comunicato la famiglia e Starpoint Corporation che rappresentava il cantante.blu / Senza le trecce la stessa non sei più / Piove silenzio tra noi / Vorrei parlarti ma te ne vai’ sono i primi versi della melodia scritta da Giancarlo Bigazzi e musicata da Claudio Cavallaro, uscita nel 1969 e diventata, in breve tempo, disco d’oro e una delle più vendute di quell’anno con quasi 2 milioni di dischi e infine un evergreen.