Agi.it - Accusa l'arbitro di avergli augurato il cancro, sospesa la squalifica di 4 turni

Leggi su Agi.it

AGI - La Corte Sportiva d'Appello della FIGC ha sospeso l'efficacia dei quattrodiche erano stati inflitti al calciatore della Pro Sesto Alessandro Sala. Lo rende noto il quotidiano online sestonotizie.it. Una vicenda che nei giorni scorsi aveva riscosso una forte evidenza mediatica, in quando il giocatore aveva dichiarato che l'Gabriele Caggiari di Cagliari lo aveva insultato e offeso arrivando ad augurargli un. I fatti risalgono alla gara del campionato di Serie D Club Milano-Pro Sesto di domenica 24 novembre, durante la quale Sala aveva chiesto la sostituzione al proprio allenatore per i comportamenti del direttore di gara nei suoi confronti dopo un battibecco a centrocampo che, fra l'altro, non aveva provocato alcun provvedimento disciplinare. Una volta sostituito e quindi già seduto in panchina, Sala, che si stava lamentando dell'accaduto con il suo tecnico, è stato espulso dall'per proteste eto dal giudice sportivo per 4 giornate (la prima delle quali scontata domenica scorsa contro l'Ospitaletto).