Wicked: in Kuwait vietate le proiezioni del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Il, campione di incassi in tutto il mondo, è stato vietato ine la causa potrebbe essere la presenza di attori LGBTQ. Ilsembra sia stato vietato nelle sale cinematografiche del. Il motivo della sua assenza nella programmazione della nazione, secondo alcuni giornalisti che lavorano per la stampa locale, sarebbe la presenza di attori LGBTQ nel cast. Il divieto di proiettareIn precedenza era stato Barbie, il campione di incassi con Margot Robbie e Ryan Gosling, a essere vietato nei cinema delcon la motivazione che bisogna proteggere "l'etica pubblica". Attualmente non è stata comunicazione la causa della decisione presa nei confronti di, diretto da Jon M. Chu e scritto da Winnie Holzman e Dana Fox .