Usa, 64enne scompare in Pennsylvania: forse inghiottita da una voragine

Una donna di 64 anni, Elizabeth Pollard, è scomparsa a Marguerite, nello Stato americano della, mentre stava cercando il suo gatto Pepper insieme alla nipotina di 5 anni. Non vedendole rientrare a casa, la famiglia ha allertato la polizia. Gli agenti hanno trovato l'auto di Pollard parcheggiata vicino all'Union Restaurant di Marguerite. Dentro c'era la nipotina sana e salva. Le autorità temono che la donna possa essere statada una dolina che si è aperta di recente nel villaggio, in cui si trova un bacino carbonifero. Le squadre hanno calato una telecamera a palo con un dispositivo di ascolto sensibile nella, ma non hanno rilevato nulla. Una seconda telecamera calata nellaha mostrato quella che potrebbe essere una scarpa. Decine di vigili del fuoco sulla scena hanno utilizzato un escavatore, scale e tubi flessibili per rimuovere il materiale dai bordi e all'interno dellamentre cercavano Pollard.