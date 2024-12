Ilfattoquotidiano.it - Tommaso Paradiso si sfoga: “Ca**ari e maligni, mai presentata una canzone al Festival di Sanremo. Trattati come galli da combattimento”

Puntualeogni anno, dopo la proclamazione dei Big in gara aldi, appaiono le liste di chi è stato escluso dalla competizione. Tra questi figura, per l’ennesima volta,. Il cantautore a dire la verità ha sempre escluso di voler partecipare alla gara e ne ha sempre spiegato i motivi.In una nostra intervista a marzo 2022 affermava: “Tengo a precisare che da concorrente non ci andrò mai. È ildellaitaliana per definizione. Quindi mi chiedo bisogna valutare lao l’esibizione? In quei pochi minuti può accadere di tutto, anche essere assaliti dall’emozione e non poter cantare al meglio.è successo a Tananai che poi sta avendo successo perché laè bella ed è alto in classifica. O siamo a The Voice e valutiamo l’interpretazione o valutiamo il brano”.