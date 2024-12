Ilfattoquotidiano.it - “Timothée Chalamet si è offerto per pagare la multa di 470 euro per aver organizzato il contest dei suoi sosia”: la rivelazione dello YouTuber Anthony Po

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di sicuro l’ironia, ma anche il buon cuore, non gli mancano.ha mobilitato il suo team per entrare in contatto con loPo che ha avuto nei giorni scorsi una originalissima idea. Infatti l’influencer ha radunato al Washington Square Park tutti ipossibili e immaginabili di al Washington Square Park. Ma alla polizia l’iniziativa, evidentemente messa in piedi senza i necessari permessi, non è piaciuta e hatoPo per 470.A rivelarlo è il diretto interessato a People: “Si sono offerti di coprire la cifra, il che è davvero divertente. Il suo team mi ha contattato e mi ha detto tipo: Abbiamo pensato che fosse fantastico. Grazie mille“, ha spiegato il creatore dell’evento, loPo. Naturalmente quest’ultimo ha fatto sapere direspinto la gentile offerta.