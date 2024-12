Iltempo.it - The car of the year 2025, il grande evento a Milano City Life

Leggi su Iltempo.it

Auto è il magazine italiano organizzatore del premio The Car of Thee ogni anno offre agli appassionati l'occasione per testare le auto finaliste che quest'anno verranno esposte per dieci giorni aShopping District in piazza Burri dal 6 al 15 dicembre. Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 e Renault R5 E-Tech Electrric/Alpine A290. Sono queste le magnifiche sette finaliste che strapperanno lo scettro alla Renault Scenic E-Tech Electric auto dell'Anno 2024. I 60 giurati, in rappresentanza di 23 Paesi europei, hanno scelto loro su una rosa di oltre quaranta novità presentate durante l'anno. In attesa dell'elezione dell'Auto dell'Anno, che avverrà al salone dell'Auto di Bruxelles il 10 gennaio, grazie al mensile Auto sarà possibile guidarle sulle strade della città lombarda.