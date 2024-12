Sudcorea legge marziale di Yoon | atto disperato d’un leader isolato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 dic. (askanews) – Un ipotetico fornaiono – che va a dormire presto e si sveglia presto – non si sarebbe accorto del fdi aver vissuto per sei ore sotto la. Tanto è durato l’azzardo diSuk-yeol, il presidente della Corea del Sud, che ha tentato di dirottare il percorso democratico con una mossa della disperazione, l’imposizione dellaper emergenza, di fronte al fche da aprile di quest’anno è un’anatra zoppa, avendo il suo partito – il Partito del potere del popolo – perso le elezioni ed essendosi spaccato. Unsempre più, attaccato sia per la sua gestione politico-economica sia per le mosse spericolate di sua moglie, la stilosa Kim Keon-hee, accusata di traffico di influenze, in un paese sempre schiacciato tra un profondo moralismo di stampo confuciano e una corruzione galoppante.