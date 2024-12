Ilrestodelcarlino.it - Riprende la marcia degli under 19. Stasera il derby U17 fra VL e Gators

a correre la TeamSystem Vuelle19, che torna al successo dopo tre stop con la vittoria in Baia Flaminia per 79-68 su Firenze Basketball Academy. Segue una traiettoria strana la partita, coi pesaresi che vincono solamente un quarto, il secondo, ma infliggono un così pesante parziale che gli permette di gestire il vantaggio e vincere comodamente. Dopo essere infatti costretti a inseguire al 10’ (16-21), la Vuelle tramortisce i toscani con un 28-8 che manda i padroni di casa all’intervallo sul +15, e si concede la possibilità di gestire il risultato, perdendo sempre di misura i due ultimi quarti senza mai dare possibilità di sognare la rimonta agli ospiti. Il top scorer è Stazi (foto) con 21 punti, che dà seguito al suo esordio in A2 avvenuto domenica scorsa. In17 due pesaresi su tre hanno concluso il proprio girone di andata con una vittoria: la Vuelle dominando (135-38) contro Matelica e il Bramante su Montegranaro (109-56), mentre i Procahanno ceduto (99-61) al Campetto Ancona.