.com - Pinguini Tattici Nucleari, la tracklist e le date instore dell’album Hello World

Leggi su .com

Ecco lae ledi presentazione negli store di, il nuovo album deitornano con, il nuovo attesissimo album disponibile in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e digitale da venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy. Tra canzoni da cantare a squarciagola a un live, brani carichi di un’ironia fresca e leggera, citazioni pop – che negli anni sono diventate il tratto distintivo della band – e ballad più intime, dove vengono esplorati con lucidità e delicatezza alcuni temi cruciali della contemporaneità,è un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo”, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere, e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.