Per festeggiare, esclusivo è meglio

Le torte che si ispirano alle scarpe dello stilistaUn pasticcere in grado di costruire capolavori dolci prendendo ispirazione dalle iconiche scarpe realizzate da uno dei grandi maestri delle calzature italiane: è il progetto che vede Cesare Murzilli realizzare torte che diventano opere d’arte da gustare in uno degli hotel più raffinati di Milano, il Portrait. Ogni torta è disponibile come monoporzione per il periodo delle feste, e racconta con gli ingredienti della pasticceria la storia di queste sei scarpe che hanno fatto la storia di Ferragamo. Una merenda che lascerà il segno, per chi vuole capire come due mondi così distanti possano convivere quando c’è creatività non didascalica ma autentica, si va al di là della replica e si prova a interpretare un messaggio, un colore, un’idea. Tre per tutte: Avanguardie, nome che esplicita l’approccio visionario di Salvatore Ferragamo nell’ideare una zeppa in legno dipinto, diventa una crostata moderna farcita con una crema di pastiera, dedicata alle origini campane del designer; e Damigella, ispirata allo stivaletto creato nel 1957 per Sophia Loren, bella e complessa con le diverse consistenze di cacao e caffè, o ancora Argo, che rappresenta l’arte della decorazione manuale, unendo pittura e ricamo nel capolavoro calzaturiero e leggerezza e consistenze diverse nel capolavoro di pasticceria moderna.