Thesocialpost.it - Padova, ritrovata la 17enne scomparsa: ecco dov’era Melissa

Leggi su Thesocialpost.it

Harzalli, una studentessa 17enne di Trento scomparsa lunedì 2 dicembre, è statail giorno successivo, martedì 3, a. La giovane si era recata nella città veneta per incontrare il fidanzato ventenne, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto.Leggi anche: Matteo Salvini sulla sentenza a Filippo Turetta: “Dovrebbero dargli il lavoro duro in carcere”Lunedì mattina,era salita su un treno regionale da Trento a Rovereto con la sorella minore. Mentre quest’ultima si era regolarmente recata a scuola,aveva cambiato itinerario, prendendo un altro treno diretto a.Preoccupati per la sua assenza, i familiari avevano subito lanciato appelli disperati. La sorella minore, tramite i social, aveva scritto: “Aiutatemi a ritrovarla. Si trovava a, credo fosse con un ragazzo di origine tunisina.