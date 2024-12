Linkiesta.it - L’unico accordo buono per la sicurezza dell’Ucraina è l’ingresso nella Nato

Leggi su Linkiesta.it

Il 5 dicembre 2024 cade il trentesimo anniversario della firma del Memorandum di Budapest, siglato nel 1994 dai leader di Ucraina, Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna per garantire ladi Kyjiv in relazione alla sua adesione al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Grazie a questo documento, l’Ucraina avrebbe dovuto ottenere rassicurazioni da parte dei firmatari su, indipendenza e integrità territoriale. Dal 2014, con l’invasione della Crimea e delle regioni di Donetsk e Luhansk, uno dei firmatari, la Russia, ha violato il patto, mentre gli altri firmatari non hanno protetto l’Ucraina dall’aggressione, almeno fino al 2022, anno dell’invasione russa su larga scala.In vista della riunione dei ministri degli Esteri dellache si terrà in questi giorni a Bruxelles, il ministro degli Affari Esteri ucraino Andrii Sybiha ha inviato una lettera ai partecipanti per sottolineare che l’Ucraina non aderirà a nessun altro patto dise non a quello della, definendo il Memorandum di Budapest «una testimonianza della mancata lungimiranza nel prendere decisioni strategiche sulla», e affermando che «la costruzione dell’architettura dellaeuropea senza considerare gli interessiè destinata al fallimento».