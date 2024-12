Inter-news.it - Inter-Parma, si fa spazio un’idea per Inzaghi! Probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

è la sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –si disputerà venerdì 6 dicembre alle ore 18:30 allo Stadio San Siro. Non si tratta di una sfida banale, dati gli ultimi cinque precedenti e le buone prestazioni degli ospiti nei big match finora disputati. Le due squadre hanno pareggiato quattro degli ultimi cinque incontri, mentre l’unica sfida terminata senza un pareggio è statadel 2019, conclusasi 0-1 grazie all’eurogol di Federico Dimarco da fuori area. La speranza dei nerazzurri è quella di invertire la tendenza negativa, trovando la sua prima vittoria in casa contro i crociati dal 2013., ladi:LE SCELTE –potrebbe vedere la ripresentazione degli 11 cheha schierato dal primo minuto contro la Fiorentina.