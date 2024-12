Movieplayer.it - Il giustiziere della notte, Jeff Goldblum venne rimproverato sul set: "Puzzi!"

Leggi su Movieplayer.it

La star di Wicked ha ricordato il suo movimentato esordio cinematografico nel film del 1974. Nella prima parte degli anni '70,si affacciava al mondo del cinema e partecipò al suo primo film sul grande schermo, Il, con protagonista Charles Bronson. Nel film di Michael Winner,interpreta un delinquente e si preparò scrupolosamente al ruolo. A giudicare dal rimprovero che ricevette, la futura star di Jurassic Park si sarebbe preparata in maniera un po' troppo eccessiva, vista la critica che glifatto. Una critica che non riguardava la sua interpretazione ma il suo. odore. Da Pittsburgh alla strada Per interpretare in maniera convincente un minaccioso delinquente di strada .