HBO conferma una lunga attesa per House of the Dragon 3

Durante il Wells Fargo TMT Summit, JB Perrette, CEO e Presidente dello streaming globale di Warner Bros. Discovery, hato che la terza stagione diof thenon arriverà prima della metà del 2026. Questo significa che i fan dovranno armarsi di pazienza, poiché la serie non sarà inclusa nella programmazione del 2025, cometo anche dal trailer “Coming to Max in 2025” pubblicato da HBO.Una nuova cadenza per le serie principali di HBOSecondo Perrette, HBO punta a distribuire ogni anno almeno due o tre delle sue serie di punta. Per il 2026, questo include non solo la terza stagione diof the, ma anche la terza stagione di Euphoria, prevista per l’inizio dello stesso anno. Nel frattempo, l’universo di George R.R. Martin verrà ampliato con la serie A Knight of the Seven Kingdoms,per l’estate del 2025.