Geolier è l’artista più ascoltato su Spotify del 2024

E’ tempo di scoprire le canzoni e i cantanti più ascoltati nelsu. La piattaforma ha infatti rilasciato le classifiche italiane e globali riguardo alla musica fruita nell’anno che sta per concludersi. In Italia,leader è, che è riuscito a scalzare dal primato Sfera Ebbasta dopo tre anni al vertice. Medaglia di bronzo, proprio come accaduto nel 2023, per Lazza. L’unica donna in Top10 è la rapper Anna, seguita nella graduatoria delle donne – dove primeggia per il secondo anno – da Rose Villain e Annalisa. Solo quinta la vincitrice di Sanremo Angelina Mango. Nel mondo, invece, svetta ancora una volta Taylor Swift, ma il brano piùè Espresso di Sabrina Carpenter. Il brano piùin Italia è I ‘p me, tu ‘p te di, secondo classificato a Sanremo