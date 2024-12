Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 5 dicembre: Emir sorprende Zeynep con una decisione clamorosa

Leggi su Movieplayer.it

Ecco ledella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata. Anteprima della trama diper la puntata in onda giovedì 5alle 14.10 su Canale 5:confessa ad Hakan il suo amore per. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente La rivelazione dell'assassino di Ozan scuote profondamente le vite di tutti. La verità travolge Kemal, lasciandolo a confrontarsi con le devastanti ripercussioni sulla sua famiglia. Nihan, seppur immersa nella tragedia, cerca conforto nell'amore. Tarik, sopraffatto dal peso della colpa, chiede a Kemal di accompagnarlo alla polizia, .