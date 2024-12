Dl Flussi migratori con il sì è legge

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.40 Via libera definitivo al Decreto sui. L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto con 99 voti favorevoli, 65 contrari,un astenuto. Il testo è. Il provvedimento contiene un nuovo elenco dei Paesi considerati 'sicuri' come Bangladesh, Egitto e Marocco. Tra le novità anche la secretazione dei contratti pubblici relativi a fornitura di mezzi e materiali per il controllo delle frontiere e soccorso in mare.Competenza alle Corti d'Appello per convalida trattenimento di richiedenti asilo