Tuttivip.it - “C’è un avviso per tutti”. Grande Fratello, colpo di scena: Mediaset comunica il provvedimento

Leggi su Tuttivip.it

Ilcontinua a essere al centro di cambiamenti nel palinsesto di Canale 5, creando scompiglio tra i telespettatori. L’azienda di Cologno Monzese, infatti, sembra intenzionata a sfruttare ogni occasione per massimizzare l’audience del reality condotto da Alfonso Signorini. Una delle ultime novità è il ritorno del doppio appuntamento settimanale, che non era stato annunciato durante la puntata di lunedì scorso. La decisione, probabilmente presa all’ultimo momento, è stata svelata dal portale Bubinoblog.it, che ha anticipato che il programma andrà in onda anche sabato 7 dicembre, approfittando della pausa di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.Secondo quanto riportato, questa soluzione dovrebbe essere limitata a questa settimana. La stessa fonte ha precisato che, a partire dalla settimana successiva, iltornerà al consueto appuntamento del lunedì.